دعا الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الثلاثاء الدول الخمس التي شاركت مع الولايات المتحدة في 2015 في ابرام الاتفاق النووي مع وايران الى “الوفاء بالتزاماتها تماما”، ذلك بعد انسحاب الولايات المتحدة من هذا الاتفاق.

وقال غوتيريش في بيان “انا قلق بشدة حيال اعلان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق واستئناف العمل بالعقوبات الاميركية”.

والدول الموقعة على اتفاق فيينا في تموز/يوليو 2015 هي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي والمانيا.

واعتبر غوتيريش ان توقيع الاتفاق “ساهم في ارساء السلام الدولي والامن”.

وبعد قرار ترامب اعلنت بريطانيا وفرنسا والمانيا انها “تلتزم ضمان تنفيذ الاتفاق، وستعمل مع جميع الاطراف الاخرين المعنيين بحيث يبقى الامر على هذا النحو على ان يشمل ذلك ضمان استمرار الفوائد الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق للشعب الايراني”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية