اعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني مساء الثلاثاء في روما ان الاتحاد “مصمم على الحفاظ” على الاتفاق النووي الايراني بعد قرار الرئيس دونالد ترامب الانسحاب منه.

وقالت موغيريني في تصريح مقتضب في ممثلية المفوضية الاوروبية في روما ان اتفاق فيينا 2015 “يحقق هدفه القاضي بضمان عدم تطوير ايران اسلحة نووية، والاتحاد الاوروبي مصمم على الحفاظ عليه”.

واضافت مخاطبة القادة والمواطنين الايرانيين “لا تدعوا احدا يلغي هذا الاتفاق، انه من اكبر النجاحات التي تحققت في الدبلوماسية وقد صنعناه معا”. وتابعت “ابقوا اوفياء لتعهداتكم وسنظل اوفياء لتعهداتنا، ومعا ومع سائر المجتمع الدولي سنحافظ على هذا الاتفاق النووي”.

واعربت موغيريني ايضا عن “قلقها الشديد” حيال اعلان ترامب معاودة العمل بالعقوبات الاميركية على طهران. واكدت ان “رفع العقوبات المرتبطة بالنووي هو جزء اساسي من الاتفاق، لقد شدد الاتحاد الاوروبي مرارا على ان رفع هذه العقوبات كان له تاثير ايجابي على العلاقات التجارية والاقتصادية مع ايران واتى بفوائد جوهرية للشعب الايراني”.

وقالت ايضا ان “الاتحاد الاوروبي مصمم على التحرك بما ينسجم مع مصالحه الامنية وحماية استثماراته الاقتصادية”. واضافت “ما دامت ايران تواصل الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بالنووي، وهو امر قامت به حتى اليوم، فان الاتحاد الاوروبي سيبقى ملتزما مواصلة التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاق النووي”.

من جهته، وعد رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك في تغريدة بـ”مقاربة اوروبية موحدة”، موضحا ان القادة الاوروبيين سيبحثون الازمة النووية الايرانية خلال قمتهم الاسبوع المقبل في صوفيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية