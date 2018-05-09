زار رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة الشيخ ماهر حمود النائب المنتخب اسامة سعد للتهنئة بفوزه في الانتخابات النيابية، وكانت مناسبة للتداول في الشؤون العامة.

كما استقبل الشيخ حمود في مكتبه في صيدا وفدا من حركة حماس وتم التداول في أوضاع المخيمات ونتائج انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بغياب الإجماع الوطني الفلسطيني، كما تم الحديث عن ضرورة إجراء تحركات شعبية في 14 الشهر الجاري موعد انتقال السفارة الأميركية إلى القدس وذكرى النكبة في 15 الجاري .

كذلك استقبل وفدا من رابطة علماء فلسطين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام