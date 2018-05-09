اعلن مستشار الامن القومي الاميركي جون بولتون الثلاثاء ان اعادة العمل بالعقوبات الاميركية المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني ستسري فورا على العقود الجديدة، موضحا ان امام الشركات الاجنبية بضعة اشهر “للخروج” من ايران.

من جهتها، اوضحت وزارة الخزانة ان العقوبات المتصلة بالعقود القديمة الموقعة في ايران ستسري بعد فترة انتقالية من تسعين الى 180 يوما، وذلك بعيد اعلان الرئيس دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الايراني.

وابدى بولتون ايضا استعداد واشنطن لمفاوضات “موسعة” حول اتفاق جديد مع ايران.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية