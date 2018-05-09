ظريف: سأبدأ جولة دبلوماسية لاختبار إمكانية أن تضمن الأطراف الموقعة على الاتفاق أهدافنا منه – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 9 2018 - 00:12
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
08 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
الرئيس الاميركي يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي و"انزال اقسى العقوبات" بحق ايران
الشيخ روحاني: قرار ترامب هو حرب نفسية وقد اتخذنا استعداداتنا الاحترازية قبل اشهر لمواجهة هذا القرار
الشيخ روحاني: الشعب الايراني سيكون اكثر قوة ووحدة بمواجهة قرار ترامب
الشيخ روحاني: سنجري محادثات مع الدول المعنية بالاتفاق النووي وعلى ضوئها يمكن ان نستأنف التخصيب الصناعي
بنيامين نتنياهو يشيد ويشكر ترامب بعد قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني
نتنياهو: "اسرائيل" تصر على منع ايران من التموضع في سوريا
قادة فرنسا والمانيا وبريطانيا يؤكدوند "التزامهم" باستمرار تنفيذ الاتفاق النووي الايراني
موغريني تؤكد التزام الاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي مع ايران
اعلام العدو: الجيش يأمر السلطات في مستوطنات الجولان بفتح الملاجئ بعد رصد تحركات غير اعتيادية في الجانب السوري
السفارة الاميركية في كيان العدو تحذر موظفيها ورعاياها من التوجه الى الجولان المحتل
إعلام العدو: نتائج الإنتخابات تعكس تأييد الشارع اللبناني لحزب الله في عدائه لإسرائيل ومحاربته التكفيريين في سوريا
إعلام العدو: المال السعودي والجهد الإسرائيلي فشلا في تغيير طابع الشارع اللبناني
رئيس المجلس النيابي نبيه بري يستقبل وفوداً شعبية مهنئة بفوز لوائح الأمل والوفاء في دارته في المصيلح
الرئيس بري لوفد بقاعي هنأه في المصيلح: سيكون همي الأول والثاني والثالث والأحد عشر كوكباً هو البقاع
الجيش السوري يوسع نطاق سيطرته في حي الحجر الأسود جنوب دمشق ويضيق الخناق على الإرهابيين
سانا: بدء اخراج الدفعة السادسة والأخيرة من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم الى شمال سوريا
التلفزيون السوري: المسلحون يستهدفون بالقذائف الصاروخية مكان تجمع الحافلات عند جسر الرستن بريف حمص الشمالي
رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري: لا يمكن النيل من قدراتنا الدفاعية والعسكرية
اعضاء مجلس الشورى الايراني يؤكدون في رسالة الى الامام الخامنئي انهم لن يسمحوا لاميركا بفرض شروطها على ايران
النواب الايرانيون: سنلزم الحكومة بالرد على اميركا بالطريقة التي تجعلها تندم على نقضها للعهود
ممثلو دول الاتحاد الاوروبي يلتقون نائب وزير الخارجية الايراني في بروكسل لبحث الاتفاق النووي
وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي: باريس ستواصل دعوتها لتحسين الاتفاق النووي مع واشنطن أو بدونها
نيويورك تايمز: ترامب ابلغ ماكرون انه سينسحب من الاتفاق النووي مع ايران
أ ف ب: الزعيم الكوري الشمالي قام بزيارة ثانية الى الصين والتقى الرئيس شي جينبينغ
زعيم كوريا الشمالية : لن نحتاج إلى السلاح النووي إذا تخلت الأطراف المعنية عن سياستها العدائية
الكرملين: بوتين يوقع على مرسوم تعيين ديمتري ميدفيديف رئيسا للحكومة الروسية الجديدة
الخارجية السورية تدين بشدة قرار الرئيس الاميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني وتؤكد تضامنها مع ايران
التلفزيون السوري: الدفاعات الجوية تتصدى لصاروخين اسرائيليين وتدمرهما في منطقة الكسوة بريف دمشق
باراك اوباما: الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران خطأ شنيع
السعودية تعلن ترحيبها بقرار ترامب وما تضمنه من "اعادة فرض عقوبات اقتصادية على ايران"
ظريف: سأبدأ جولة دبلوماسية لاختبار إمكانية أن تضمن الأطراف الموقعة على الاتفاق أهدافنا منه
منذ 36 mins
8 May، 2018
عاجل
التعليقات
ذات صلة
موغيريني: الاتحاد الاوروبي يوكد “تصميمه على الحفاظ” على الاتفاق النووي الايراني
تركيا تخشى اندلاع “نزاعات جديدة” بعد قرار ترامب في شأن ايران
بولتون يعلن ان العقوبات الاميركية بحق ايران ستسري فورا على العقود الجديدة
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}
{{first.title}}
{{#articles}}
{{#.}}
{{title}}
{{/.}}
{{/articles}}
المزيد..
{{#cats}}
{{category}}
{{/cats}}
{{#articles}}
{{title}}
{{/articles}}
المزيد..