الشيخ روحاني: الليلة رأينا تجسيداً لكلام قلناه قبل 40 عاما وهو أن أمريكا دولة تنقض العهود وهي دولة داعمة للإرهاب والتاريخ القريب شاهد على ذلك – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2018 - 22:16
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الرئيس الاميركي يعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي و"انزال اقسى العقوبات" بحق ايران
الشيخ روحاني: قرار ترامب هو حرب نفسية وقد اتخذنا استعداداتنا الاحترازية قبل اشهر لمواجهة هذا القرار
الشيخ روحاني: الشعب الايراني سيكون اكثر قوة ووحدة بمواجهة قرار ترامب
بنيامين نتنياهو يشيد ويشكر ترامب بعد قراره الانسحاب من الاتفاق النووي الايراني
نتنياهو: "اسرائيل" تصر على منع ايران من التموضع في سوريا
ماكرون: فرنسا وألمانيا وبريطانيا تأسف لقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران
موغريني: نحن قلقون بعد قرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات على ايران
موغريني تؤكد التزام الاتحاد الاوروبي بالاتفاق النووي مع ايران
إعلام العدو: نتائج الإنتخابات تعكس تأييد الشارع اللبناني لحزب الله في عدائه لإسرائيل ومحاربته التكفيريين في سوريا
إعلام العدو: المال السعودي والجهد الإسرائيلي فشلا في تغيير طابع الشارع اللبناني
رئيس المجلس النيابي نبيه بري يستقبل وفوداً شعبية مهنئة بفوز لوائح الأمل والوفاء في دارته في المصيلح
الرئيس بري لوفد بقاعي هنأه في المصيلح: سيكون همي الأول والثاني والثالث والأحد عشر كوكباً هو البقاع
الجيش السوري يوسع نطاق سيطرته في حي الحجر الأسود جنوب دمشق ويضيق الخناق على الإرهابيين
سانا: بدء اخراج الدفعة السادسة والأخيرة من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات ببيلا ويلدا وبيت سحم الى شمال سوريا
التلفزيون السوري: المسلحون يستهدفون بالقذائف الصاروخية مكان تجمع الحافلات عند جسر الرستن بريف حمص الشمالي
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: الإنسحاب الأميركي من الإتفاق النووي سيكون خطأ استراتيجياً
رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري: لا يمكن النيل من قدراتنا الدفاعية والعسكرية
وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي: باريس ستواصل دعوتها لتحسين الاتفاق النووي مع واشنطن أو بدونها
أ ف ب: الزعيم الكوري الشمالي قام بزيارة ثانية الى الصين والتقى الرئيس شي جينبينغ
زعيم كوريا الشمالية : لن نحتاج إلى السلاح النووي إذا تخلت الأطراف المعنية عن سياستها العدائية
ممثلو دول الاتحاد الاوروبي يلتقون نائب وزير الخارجية الايراني في بروكسل لبحث الاتفاق النووي
الاتحاد الاوروبي يدعو اطراف الاتفاق النووي الايراني الى تجنب اي تصعيد لا يمكن التحكم فيه
الكرملين: بوتين يوقع على مرسوم تعيين ديمتري ميدفيديف رئيسا للحكومة الروسية الجديدة
الرئاسة الفرنسية: ماكرون اجرى اتصالا مع ترامب بحث خلاله قضايا تتعلق بالسلام والاستقرار في الشرق الاوسط
نيويورك تايمز: ترامب ابلغ ماكرون انه سينسحب من الاتفاق النووي مع ايران
اعضاء مجلس الشورى الايراني يؤكدون في رسالة الى الامام الخامنئي انهم لن يسمحوا لاميركا بفرض شروطها على ايران
السفارة الاميركية في كيان العدو تحذر موظفيها ورعاياها من التوجه الى الجولان المحتل
النواب الايرانيون: سنلزم الحكومة بالرد على اميركا بالطريقة التي تجعلها تندم على نقضها للعهود
اعلام العدو: الجيش يأمر السلطات في مستوطنات الجولان بفتح الملاجئ بعد رصد تحركات غير اعتيادية في الجانب السوري
الشيخ روحاني: اصدرت تعليماتي للبدء بمشاورات مع روسيا والصين بعد القرار الاميركي
الشيخ روحاني: الليلة رأينا تجسيداً لكلام قلناه قبل 40 عاما وهو أن أمريكا دولة تنقض العهود وهي دولة داعمة للإرهاب والتاريخ القريب شاهد على ذلك
منذ 33 mins
8 May، 2018
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