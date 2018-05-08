قالت المنظمة الدولية للهجرة الثلاثاء ان نحو مئة الف مهاجر فروا العام الماضي الى اليمن هربا من الفقر والعنف في بلدانهم، علما ان هذا البلد يتعرض لعدوان سعودي اميركي منذ اكثر من 3 سنوات يفاقم الاوضاع الانسانية فيه.

واشارت المنظمة الى ان “نحو 7 آلاف مهاجر يدخلون اليمن شهريا ووصل العدد الاجمالي للوافدين العام 2017 الى نحو 100 الف مهاجر”.

وتابعت المنظمة انه “في الطريق الى اليمن وحتى داخله يعاني الكثير من المهاجرين لاعتداءات على ايدي مهربين قساة ومجرمين اخرين اضافة الى التعذيب من اجل الفدية او الاحتجاز التعسفي لفترات طويلة والعمل القسري بدون اجر وصولا الى الموت”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية