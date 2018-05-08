يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الالمانية أنجيلا ميركل الخميس في منطقة آخن بالمانيا حيث ستقوم المستشارة الالمانية بتسليم الرئيس الفرنسي جائزة شارلمان المرموقة تقديرا لـ”رؤيته القوية لاوروبا جديدة”.

وستسلم المستشارة جائزة شارلمان 2018 صباح الخميس الى الرئيس الشاب بعد ثلاثة أسابيع فقط على لقائهما في اطار زيارة ماكرون برلين.

وعلق الرئيس الفرنسي عند اعلان منحه الجائزة في كانون الأول/ديسمبر “شكرا على هذا التكريم، أوروبا تستحق أن ندافع عنها وان نعيد تأسيسها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية