يبدأ فيكتور اوربان الثلاثاء ولاية حكومية جديدة في المجر.

وافتتح البرلمان المجري عند الساعة العاشرة صباحا (08.00 بتوقيت غرينتش) الجلسة الأولى من ولايته الجديدة، بحيث من المفترض أن يختار نواب حزب اوربان المحافظ الزعيم السيادي البالغ 54 عاما رئيسا للوزراء، فيما يلتقي في الخارج خصومه للتظاهر.

وقد تجمع صباحا مئات المحتجين تحت رقابة أمنية مشددة أمام المبنى حيث هتفوا شعارات مثل “خائن” و”اوربان اخرج من هنا”، ومن المتوقع أن تبدأ التظاهرة الأهم اعتبارا من الساعة السادسة مساء (16.00 بتوقيت غرينتش).

ومنذ الانتخابات التشريعية التي أجريت في الثامن من نيسان/ابريل والتي أمنت لاوربان انتصارا أكبر مما كان متوقعا يتجمع مجريون تلبية لدعوة حركة احتجاج بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار “نحن الأكثرية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية