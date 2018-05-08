التقى رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الثلاثاء رئيس الحزب “الديموقراطي اللبناني” الوزير طلال أرسلان.

بعد اللقاء قال باسيل “قبل اجتماع التكتل، أحببنا أنا والمير طلال أن نلتقي ونؤكد معا تحالفنا الذي سبق أن قلنا إنه أبعد من تحالف انتخابي إنه تحالف ليكون ضمانا للجبل بالمصالحة وبالعودة”، وتابع “سوف يكون عملنا المستقبلي من خلال كتلة ضمانة الجبل التي سيترأسها المير طلال من خلال تكتل لبنان القوي الذي سنكون فيه كلنا معا ندعم العهد وندعم الجبل وندعم استعادة الحقوق للمسيحيين وللدروز في الجبل”.

من جهته، قال ارسلان “نحن اليوم نريد أن نؤكد التحالف الذي له أبعاده الأكثر من انتخابية والذي شددنا عليه في لقاء خلده مع أخينا الوزير جبران باسيل”، أضاف “نعم نحن داعمون للعهد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام