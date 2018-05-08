الجيش اليمني يستهدف عدداً من النقاط العسكرية السعودية في المصفق في جيزان (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2018 - 18:07
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الجيش اليمني يستهدف عدداً من النقاط العسكرية السعودية في المصفق في جيزان (وسائل اعلام يمنية)
منذ 22 mins
8 May، 2018
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