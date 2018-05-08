قال نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية العميد حسين سلامي، خلال تصريح له أنَّ “أمريكا تواجه اليوم فقدان للاستراتيجية، كما أن عملياتها العسكرية غير قادرة على إحداث تغيير ميداني، حيث شاهدنا المثال على ذلك في الاعتداء الامريكي الاخير على سوريا”.

وأكد سلامي، أن “العدوان الأمريكي البريطاني والفرنسي على سوريا يشير الى أن أمريكا ليس لديها أي خطة أو استراتيجية للحرب، لكن إيران في قلب تطورات المنطقة يمكنها تأمين مصالحها بشكل جيد، وكل ذلك يشير الى أن قدرة أمريكا قد تراجعت في المنطقة”.

وأشار سلامي، إلى تهديدات العدو “الإسرائيلي” قائلاً “إن الكيان الصهيوني وأمريكا وحلفائها الاقليميين عليهم أن يعلموا بأن إيران اليوم لها اليد الطولى في المعادلات وهي أعدت نفسها لأخطر سيناريوهات التهديد”.

المصدر: وكالة تسنيم