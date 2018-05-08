أكد النائب المنتخب ألبير منصور التزامه دعم المقاومة عبر المثلث الذهبي الجيش والشعب والمقاومة”.

وشدد منصور الثلاثاء على “التزامه وصداقته مع الحزب السوري القومي الاجتماعي التي تعود الى تاريخ طويل من المواقف المشتركة منذ نشأة الحركة الوطنية وكانت مستمرة منذ اربعين سنة وستبقى”.

ولفت منصور خلال لقاء مع قيادة “الحزب السوري القومي الاجتماعي” على “التفاهم على المستقبل والعمل ضمن كتلة حزبية وطنية من اجل تحقيق المطالب وأهمها الوصول الى اتفاق الطائف لالغاء الطائفية السياسية من خلال مجلس نيابي وجعل لبنان دائرة واحدة قائمة على النسبية”.

المصدر: الوكاتلة الوطنية للاعلام