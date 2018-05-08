صدر عن المكتب الاعلامي للبطريركية المارونية – بكركي “يتوجه غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى النواب الجدد المنتخبين بالتهنئة متمنيا لهم التوفيق في تحمل مسؤولياتهم في الندوة البرلمانية تجاه لبنان والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم بهم”.

واضاف البيان “يؤكد غبطته ضرورة فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الكتل السياسية كافة، هدفها انقاذ لبنان والنهوض به على كل الصعد، من خلال القيام بدورهم التشريعي والرقابي والسياسي في اجواء من الحوار الديموقراطي السليم، من أجل اقرار القوانين التي تحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم وتضع المصلحة الوطنية السامية فوق كل اعتبار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام