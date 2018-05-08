بحث رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح مع وفد أردني يضم عدداً من التجار والصناعيين برئاسة عدنان أبو الراغب رئيس غرفة الصناعة الأردني إعادة تفعيل العلاقات التجارية وتنشيطها بين سورية والأردن.

وتناول المشاركون خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى اتحاد المصدرين آليات تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، وفتح المعابر الحدودية.

وحثَّ أعضاء الوفد الأردني على “ضرورة عودة العلاقات التجارية بين البلدين إلى سابق عهدها، وإعادة حركة نقل البضائع الأردنية بالترانزيت عبر الأراضي السورية إلى لبنان وأوروبا، مشيرين إلى أن إغلاق المعابر الحدودية تسبب بتراجع قيمة الصادرات الأردنية نظرا لارتفاع تكاليف النقل”.

وأكد رئيس الوفد الأردني أن “الحرب على سوريا أثرت سلبا على الاقتصاد الأردني، لأن سوريا بوابته إلى أوروبا كما كانت الصادرات السورية تلبي احتياجات السوق الأردنية من بعض السلع”.

من جهته أشار السواح إلى أن “سوريا بدأت تتعافى وأن هناك خططا استثمارية في جميع المناطق، لافتا إلى أن الاتحاد يسعى لتفعيل علاقاته مع الأردن لتنشيط حركة التبادل التجاري بين البلدين، وإزالة المعوقات الاقتصادية”.

المصدر: سانا