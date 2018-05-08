بدأت ورشات شركة كهرباء حمص أعمال الصيانة والتأهيل لخطوط الشبكة في ريف حمص الشمالي بالتزامن مع خروج المسلَّحين من ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي.

وقال مدير شركة الكهرباء بحمص المهندس مصلح الحسن، إنه “تم تأهيل وصيانة نحو 20 بالمئة من خطوط 20 ك.ف على الخط الممتد باتجاه بلدة الدار الكبيرة والنسبة ذاتها على الخط الممتد باتجاه مدينة تلبيسة وبلدة تير معلة في ريف حمص الشمالي”.

وأشار الحسن، إلى أن “تقييم حجم الأضرار التي تعرضت لها الشبكة الكهربائية في ريف حمص الشمالي سيتم فور تحريرها بالكامل، موضحا أن جميع الورشات جاهزة للقيام بأعمال التأهيل والصيانة في المناطق المذكورة”.

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المصدر: سانا