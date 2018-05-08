الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون: كوريا الشمالية تأمل تحقيق تقدم شامل في عملية التسوية السياسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2018 - 15:39
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فوز قاسم هاشم، علي حسن خليل، علي فياض، أنور الخليل، وأسعد حردان في دائرة الجنوب الثالثة
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الرئيس بري لوفد بقاعي هنأه في المصيلح: سيكون همي الأول والثاني والثالث والأحد عشر كوكباً هو البقاع
الفائز عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل كسروان مصطفى الحسيني يزور الرئيس بري لتهنئته بفوز لوائح الأمل والوفاء
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وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي: باريس ستواصل دعوتها لتحسين الاتفاق النووي مع واشنطن أو بدونها
أ ف ب: الزعيم الكوري الشمالي قام بزيارة ثانية الى الصين والتقى الرئيس شي جينبينغ
زعيم كوريا الشمالية : لن نحتاج إلى السلاح النووي إذا تخلت الأطراف المعنية عن سياستها العدائية
الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون: كوريا الشمالية تأمل تحقيق تقدم شامل في عملية التسوية السياسية لمشاكل شبه الجزيرة الكورية (سبوتنيك)
منذ 1 ساعة
8 May، 2018
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