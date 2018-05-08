أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار. وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي”رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 3 خروقات، بينما لم يسجل الجانب التركي أية خروقات. وأضافت الوزارة في نشرتها: “ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، وقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 ساعة الأخيرة 3 خروقات في محافظتي، حلب (1) واللاذقية (2). أما الجانب التركي فلم يرصد أية خروقات. هذا وجاء في النشرة أيضا، أن مركز المصالحة الروسي لم يقم، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بتنفيذ أية عمليات إنسانية.

وبشكل عام بلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية التي تم تنفيذها 1803 عملية وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم توصيلها 2554.76 طن. وفي إطار التعاون مع الأمم المتحدة قام مركز المصالحة الروسي بتأمين مرور قافلة للمساعدات الإنسانية من قبل الأمم المتحدة إلي مدينة تل شهاب بريف درعا، وذلك بهدف إيصال شحنة إنسانية يبلغ إجمالي وزنها 123 طنا لتوزيعها على أهالي المحليين. كما تم، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 48 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 79898 شخصا. وخلال الــ 24 ساعة الماضية لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، وبذلك يبلغ عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام حاليا 2509 مراكز. ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية