الممرضات والممرضون يعرفون الكثير من التفاصيل والخبايا في المستشفيات، وعلى مدار سنوات عملهم فإنهم يراكمون الكثير من الخبرة والملاحظات، وهنا بعض الأسرار التي كشفوها، بحسب موقع “ريدرز دايجست”.

مشورة ثانية

تقول الممرضة أليسو فيجو من الجمعية الأميركية لممرضات الرعاية الحرجة، “لن نقول لك إن طبيبك غير ذي كفاءة، لكن عندما أقول لك إن لك الحق في مشورة ثانية، قد يكون هذا رمزاً إلى أني لا أحب طبيبك، أو لا أثق به”.

أدوية زائدة

فيما قالت ممرضة قديمة من تكساس، “إن المريض عندما يكون في المراحل النهائية، فإن الأطباء أحياناً لا يصفون له ما يكفي من مسكنات الألم، فإذا كان المريض يعاني من الوجع، فإننا أحياناً نعطيه أكثر مما وصفه الطبيب، ونسأله لاحقاً أن يغير الوصفة”.

أنت غبي

ذكرت ممرضة أخرى أنها لا تستطيع أن تقول للمريض أنت غبي، لأنك انتظرت أسبوعاً كاملاً لتتحسن أعراض السكتة الدماغية قبل أن تأتي إلى المستشفى، ثم تبدأ الزوجة بالتذمر لأن الطاقم الطبي لا يفعل شيئاً من أجله، بحسب الحادثة التي شهدتها.

لا تكذب

تتمنى الممرضات ألا يكذب المرضى بشأن آلامهم، حيث أنهن يضبطن العديد من المرضى، وهم يلهون بهواتفهم ويضحكون مع أصدقائهم إلى لحظة رؤية الممرضة قادمة في الممر، ليتظاهروا بعدها بالألم.

حياتك بيدنا

فيما قالت ممرضة أخرى إنهن يراجعن الأطباء أكثر مما يتخيل المريض، فقد يحدث أن ينسى الطبيب وصف الدواء الذي كان يتناوله المريض في المنزل، أو يطلب نظاماً غذائياً لا يصلح لمريض سكري، أو حتى وصف علاج لمريض مختلف بالخطأ، وهنا يأتي دور الممرضات اللواتي يلاحقن هذه التفاصيل.

المصدر: العربي الجديد