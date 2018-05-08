انتخاب نيكول باشينيان رئيسا للوزراء في أرمينيا بـ59% من أصوات نواب البرلمان ( روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2018 - 13:02
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: القانون النسبي أتاح فرصة كبيرة للكثير من المجموعات والشخصيات لأخذ فرصتها
السيد نصرالله: إجراء الإنتخابات إنجاز وطني كبير جداً ويسجّل هذا الإنجاز للعهد وللرئيس ميشال عون وللحكومة ولكل الشعب
السيد نصرالله: بناء على النتائج نعتبر أن ما كنّا نتطلّع إليه منذ بداية الحملات الانتخابية تحقق وأنجز
السيد نصرالله: تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة لحماية الخيار الاستراتيجي ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة
السيد نصرالله: هناك انتصار سياسي ومعنوي كبير لخيار المقاومة الذي يحمي سيادة البلد
السيد نصرالله: كان العمل على خرقنا بمقعد شيعي لتوظيف ذلك في السياسة والقول إن بيئة المقاومة تعاقب الحزب على خياراته
السيد نصرالله: طبيعي أن تحصل اللائحة الأخرى في دائرة بعلبك الهرمل على مقعدين لأن الديمغرافيا والقوى السياسية تفرض ذلك
السيد نصرالله: كان هناك من ينتظر ليقول إن المقاومة ضعفت في بيئتها الشعبية ولكن النتائج أظهرت نتيجة معاكسة
السيد نصرالله: هناك حقيقة في لبنان وهي أن لا أحد يمكنه إلغاء أحد وإذا كنا نريد البلد ومعالجة مشاكله علينا التعاون
السيد نصرالله: أدعو الجميع إلى الهدوء وإذا استمرت الخطابات نفسها قبل الانتخابات هذا يعني أننا نذهب بالبلد إلى الحائط
السيد نصرالله: من يريد أن يكمل بالخطاب نفسه هدفه إعاقة أي تحسن في وضع البلد وعلى الشعب عدم السكوت على ذلك
السيد نصرالله: يجب التعاطي مع نتائج الانتخابات بواقعية واستخلاص العبر والانصراف نحو المزيد من العمل
السيد نصرالله: علينا البدء بالنقاش حول تشكيل الحكومة وهذا الأمر بحاجة إلى ترفّع وجديّة
السيد نصرالله: نحن أمام مرحلة جديدة واليوم المسؤولية على عاتق النواب وأي نائب يتخلّى عن مسؤوليته هو خائن للأمانة
السيد نصرالله: سنعمل في الليل والنهار للوفاء بالوعود التي قطعناها
إعلان النتائج النهائية للانتخابات النيابية باستثناء عكار على أن ترسل اليوم إلى رئيسي مجلس النواب والمجلس الدستوري
فوز الوليد سكرية، جميل السيد، ابراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، وعلي المقداد في دائرة بعلبك الهرمل
فوز إيهاب حمادة، ألبير منصور، بكر الحجيري، وانطوان حبشي في دائرة بعلبك الهرمل
فوز أنور جمعة، عاصم عراجي، سليم عون، ميشال ضاهر، جورج عقيص، قيصر المعلوف، وادي ديمرجيان في زحلة
فوز عبد الرحيم مراد، محمد نصرالله، هنري شديد، ايلي الفرزلي، محمد القرعاوي، ووائل أبو فاعور في البقاع الغربي
فوز سعد الحريري، نهاد المشنوق، تمام سلام، رلى الطبش، نزيه نجم، وعدنان طرابلسي في بيروت الثانية
فوز أمين شري، محمد خواجة، ادغار طرابلسي، وفؤاد مخزومي في بيروت الثانية
فوز أسامة سعد، ابراهيم عازار، بهية الحريري، زياد أسود، وسليم خوري في دائرة الجنوب الأولى
فوز نبيه بري، علي عسيران، ميشال موسى، نواف الموسوي، عناية عز الدين، حسين جشي، وعلي خريس في دائرة الجنوب الثانية
فوز حسن فضل الله، علي بزي، أيوب حميد، محمد رعد، ياسين جابر، وهاني قبيسي في دائرة الجنوب الثالثة
فوز قاسم هاشم، علي حسن خليل، علي فياض، أنور الخليل، وأسعد حردان في دائرة الجنوب الثالثة
مسيرات سيارة حاشدة في الضاحية الجنوبية ومختلف مدن وقرى البقاع والجنوب احتفالاً بفوز لوائح الأمل والوفاء
الرئيس نبيه بري يستنكر "الممارسات المسيئة" التي قامت بها بعض المواكب التي جابت بيروت
الرئيس بري: كرامة العاصمة بيروت وكرامة أبنائها وعائلاتها من كرامتنا وأي مساس بها مساس بكرامتنا وكرامة كل اللبنانيين
العلاقات الإعلاميّة بحزب الله: ما صدر من اتهامات من الوزير وئام وهاب بحق أحد المسؤولين في حزب الله مرفوض شكلاً ومضموناً
جيش الاحتلال الصهيوني يعتقل 21 فلسطينياً خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة
سانا: إخراج الدفعة الخامسة من الإرهابيين وعائلاتهم من بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم إلى شمال سوريا
الدفاع الروسية: مقتل طيارَيْن روسيَيْن إثر تحطّم مروحيتهما العسكرية خلال رحلة روتينية شرق سوريا
انتخاب نيكول باشينيان رئيسا للوزراء في أرمينيا بـ59% من أصوات نواب البرلمان ( روسيا اليوم)
منذ 21 mins
8 May، 2018
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