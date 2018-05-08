هنأ “تجمع علماء جبل عامل” في بيان، اللبنانيين جميعا “بالعرس الديمقراطي الذي تمثل بالانتخابات النيابية، وفق قانون جديد قائم على النسبية، وخص بالذكر الناخبين الذين مارسوا حقهم وواجبهم لاختيار ممثليهم في البرلمان للسنوات الأربع المقبلة”.

اضاف :” نهنىء المقاومة وشعبها بالانتصار الديمقراطي الساحق الذي حققه النهج المقاوم على المستوى الوطني، معولا على الأيام المقبلة لتثبت للخصم قبل الصديق، أن من اختارهم الشعب هم خير من يؤتمن على مصلحته ومستقبله، كما كانوا خير أمين على أرواح اللبنانيين جميعا، على اختلاف طوائفهم، في حربهم مع العدوين الإسرائيلي والتكفيري”.

وختم البيان:” وما كنائس معلولا وجوامع دمشق إلا خير دليل على نزاهة المقاومين ودفاعهم عن الإنسان وحده، لا عن مذهب واحد أو منطقة معينة. إن التجمع، إذ يضع كامل ثقته بمرشحي المقاومة وحلفائها للسهر على صيانة حقوق المواطنين والسعي لتحقيق أعلى مستوى من التنمية وتحسين شروط العيش الكريم لكافة اللبنانيين دون تمييز أو استثناء، يدعو الفرقاء اللبنانيين الى طي صفحة المعركة الانتخابية والبدء بالعمل الحثيث المشترك، مذللين العواقب والخلافات، ومحولين الاختلاف الى غنى وثروة تصب في مصلحة الوطن الواحد”.

المصدر: الوكالة الوطنية