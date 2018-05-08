تعافت صادرات الصين بقوة أكبر من المتوقع في أبريل/ نيسان بعد انخفاض مفاجيء في الشهر السابق، بما يشير إلى أن الطلب العالمي يظل قويا نسبيا ويوفر حماية للاقتصاد وسط خلاف تجاري محموم مع الولايات المتحدة.

كما نمت الواردات في أبريل/ نيسان بوتيرة أسرع من التوقعات بما يشير لتماسك الطلب في الصين، وهي أنباء طيبة لواضعي السياسات الذين يسعون لتخفيف تأثير أي صدمة تجارية.

وارتفعت صادرات الصين في أبريل/ نيسان 12.9 المئة مقارنة بها قبل عام، متجاوزة توقعات المحللين التي أشارت لنمو نسبته 6.3 بالمئة، عقب هبوط بلغ 2.7 بالمئة في مارس/ آذار عزاه اقتصاديون إلى عوامل موسمية أثرت عليه كثيرا.

وأدى الخلاف المحتدم مع واشنطن والتهديدات بإجراءات عقابية تتعلق بالتجارة والاستثمار إلى تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد في الصين هذا العام مع استمرار حملة بكين للحد من المخاطر التي تحدق بالنظام المالي في البلاد.

ويبدو أن المناقشات الرفيعة المستوى بين الجانبين في بكين الأسبوع الماضي لم تحقق تقدما يذكر في تهدئة التوترات التجارية باستثناء الاتفاق على إجراء المزيد من المحادثات.

المصدر: رويترز