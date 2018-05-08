أعربت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي عن استعداد بلادها توجيه ضربات جديدة لسوريا حال استخدمت الحكومة السورية السلاح الكيميائي. وقالت بارلي، في مقابلة إذاعية أجرتها مع محطة “إر تي إل” صباح الثلاثاء، “الضربة التي وجهناها لسوريا كانت تحذيرا”، مؤكدة “نحن على استعداد لتوجيه ضربات أخرى في حال استخدم بشار الأسد السلاح الكيميائي مجددا”. ورفضت بارلي الإجابة عن سؤال متعلق بفشل فرقاطتين من أصل ثلاثة بتوجيه الضربات العسكرية في سوريا، مكتفية بالقول “إن الضربات أصابت كل أهدافها”. وكانت الولايات المتحدة الأميركية، وبريطانيا، وفرنسا قد وجهت ضربات صاروخية استهدفت منشآت ومركزا للأبحاث، في دمشق، ردا على هجوم كيميائي مزعوم في دوما بريف دمشق.

فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن “هذه الضربات نجحت على الصعيد العسكري، وتدخلنا بطريقة شرعية وباسم المجتمع الدولي”. واستنكرت الحكومة السورية هذه الضربات واصفة إياها بـ “العدوان الثلاثي”، ومؤكدة بأنها “انتهاك فاضح للقانون الدولي”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية