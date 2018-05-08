منعت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن السلطات الاميركية الاثنين من نقل أميركي من أصل سعودي أوقف في العراق الى بلد ثالث يبدو انه السعودية، وتطرح هذه القضية تحديات عدة على ما يبدو متناقضة على صعيد الامن القومي والحقوق الدستورية للمواطنين الاميركيين.

وأكدت المحكمة في قرار بغالبية صوتين من أصل ثلاثة حكما لمحكمة ابتدائية بوقف عملية النقل،ولن يتم نشر نص القرار الا بعد التحقق من انه لا يكشف أي معلومات سرية.

ويتهم الموقوف الذي لم يتم كشف هويته بأنه حارب في صفوف تنظيم داعش في سوريا حيث تم اعتقاله.

المصدر: الوكالة الفرنسية