لقي شخصان على الاقل مصرعهما وأصيب آخرون بجروح في تصادم بين قطارين في ألمانيا مساء الاثنين، كما أعلنت شركة سكك الحديد الألمانية.

وقالت الشركة في بيان مقتضب إن قطار ركاب اقليميا وآخر مخصصا لنقل البضائع اصطدما ببعضهما البعض في بافاريا على خط حديدي يربط بين إنغولشتات وأوغسبورغ قرب محطة آيخاخ.

من جهته، قال متحدث باسم الشركة لوكالة “دي بي إيه” الالمانية للانباء “هناك أشخاص اصيبوا بجروح بالغة وآخرون جروحهم طفيفة”.

ولم تأت الشركة في بيانها على ذكر اي معلومة تتعلق بملابسات الحادث الذي وقع بينما كان القطاران يسيران على نفس الخط الحديدي قرابة الساعة 21.20 (20.20 ت غ).

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية