هنأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فلاديمير بوتين بمناسبة تنصيبه، اليوم الاثنين، رئيسا للاتحاد الروسي، معربا عن أمله في تحسين العلاقات بين البلدين في أقرب وقت.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرس، خلال مختمر صحفي، مجيبة عن سؤال حول رد ترامب على تولي بوتين منصب الرئيس الروسي للفترة الرابعة: “إن الرئيس يهنئه ويتطلع بفارغ الصبر إلى إقامة علاقات جيدة مع روسيا”.

وأدى بوتين، في وقت سابق من اليوم، اليمين الدستورية في الكرملين خلال مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا لفترة رابعة مدتها 6 سنوات.

وشدد بوتين، في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب، على أنه يتعين على روسيا اتخاذ قرارات تاريخية ستحدد مصيرها للعقود المقبلة، مؤكدا أن المجتمع المدني الحر يجب أن يكون أساسا ثابتا لتطور روسيا.

ووصف بوتين الفترة الحالية بأنها عصر التغيير العاصف، داعيا لاستخدام كل الإمكانيات لحل القضايا الداخلية والقيام باختراق تكنولوجي ورفع مستوى الحياة في روسيا.

المصدر: وكالات