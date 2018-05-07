يعلن نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الاثنين عقوبات جديدة على فنزويلا ويدعو الى ارجاء الانتخابات الرئاسية التي يأمل الرئيس نيكولاس مادورو بان تفضي الى اعادة انتخابه.

وقال مسؤول في الادارة الاميركية لم يشأ كشف هويته ان بنس الذي سيتحدث امام منظمة الدول الاميركية في واشنطن “سيعلن عقوبات جديدة، وسيدعو الى تعليق الدجل الانتخابي لمادورو”.

وانتقد الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وعدد كبير من دول اميركا اللاتينية قرار كراكاس اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في 20 ايار/مايو بعدما كانت مقررة في كانون الاول/ديسمبر، منددة بافتقارها الى الشفافية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية