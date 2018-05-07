احتجز مستوطنون صهاينة وجنود العدو الاسرائيلي أربعة فتية من بلدة مادما جنوب نابلس في الضفة الغربية الفلسطينية الاثنين.

وأشارت مصادر فلسطينية الى انه “تم اختطاف أربعة أطفال من بلدة مادما وتم اقتياد الأطفال إلى نقطة المراقبة التابعة لقوات الاحتلال والقريبة من المكان”.

ولفتت المصادر الى ان “مجموعة من المستوطنين برفقة جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وقاموا باطلاق قنابل الغاز باتجاه المواطنين ما ادى لاندلاع المواجهات”.

وأضافت المصادر “أتصل أهالي بعض الطلبة وأبلغوني بعدم عودة ابنائهم للمنزل حتى الآن ونحن نتحرى الأمر”، مشيرا إلى أنه “حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات مؤكدة”.

المصدر: فلسطين اليوم