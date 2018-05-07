شكر رئيس تيار الكرامة الوزير السابق فيصل كرامي، في تصريح اليوم، أهالي طرابلس “على موقفهم الصادق الذي رفض التطرف، وهذا يحملنا مسؤولية كبيرة تجاه أهلنا، وأنا ولائحتي واجهنا صخرتين: صخرة المال وصخرة السلطة”.

وقال “من الممكن أن نحقق ثلاثة حواصل، في دائرة الشمال الثانية، وأثبتت النتائج ان الأحادية لم تكن موجودة في طرابلس بل في أذهانهم فقط، وأهل طرابلس حملونا مسؤولية كبيرة، بعد أن كانت المدينة محكومة بصخرة المال وصخرة السلطة وهي أثبتت أنها مدينة شبعت من التطرف وتريد الاعتدال، وأول ما يجب أن نقوم به هو تعديل القانون في موضوع الإنفاق المالي والصوت التفضيلي الواحد وتقسيم الدوائر الانتخابية على أساس طائفي”.

وأضاف “لبنان ذاهب نحو الإفلاس، وهو لا يحتمل المزيد من الدين، وأنا سأكون في المكان الذي يعيد حقوق أهلنا إلى أهلنا”.

وذكر ان رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية “تحدث معنا كي نكون في جبهة واحدة، وأنا سأكون إلى جانبه حتى النهاية، لأنه كان دائما إلى جانبنا كما كنا دائما الى جانبه، ونحن متفقون على الأفكار التي على أساسها سنبني البلد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام