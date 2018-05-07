السيد نصرالله: هناك انتصار سياسي ومعنوي كبير لخيار المقاومة الذي يحمي سيادة البلد – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2018 - 18:09
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله: القانون النسبي أتاح فرصة كبيرة للكثير من المجموعات والشخصيات لأخذ فرصتها
السيد نصرالله: إجراء الإنتخابات إنجاز وطني كبير جدا ويسجّل هذا الإنجاز للعهد وللرئيس عون والحكومة ولكل فئات الشعب
السيد نصرالله: لا يجوز أن يكون هناك أي عودة الى الوراء في موضوع قانون الإنتخاب
السيد نصرالله: هناك شخصيات في البلد كانت تفترض انها مستهدفة وتبيّن عمليا أن بإمكانها أن تتجوّل في البلد كله
السيد نصرالله: بناء على النتائج نعتبر أن ما كنا نتطلع اليه منذ بداية الحملات الإنتخابية تحقق
السيد نصرالله: تركيبة المجلس النيابي الجديد تشكل ضمانة لحماية الخيار الاستراتيجي ومعادلة الجيش والشعب والمقاومة
السيد نصرالله: هناك انتصار سياسي ومعنوي كبير لخيار المقاومة الذي يحمي سيادة البلد
رئيس مجلس النواب نبيه بري: المنتصر الأكبر هو من يريد أن يستفيد من الدروس التي أعطتها الإنتخابات
الرئيس بري: سأكون تماما كما كنت مع العهد
الجيش السوري يسيطر على كتل أبنية جديدة شمال غرب الحجر الأسود بعد مواجهات مع تنظيم "داعش" الارهابي
دخول 40 حافلة الى ببيلا ويلدا وبيت سحم بريف دمشق لإخراج الدفعة الخامسة من المسلحين وعائلاتهم نحو الشمال
إخراج عشرات المسلحين وعائلاتهم من ريفي حماه الجنوبي وحمص الشمالي قرب جسر الرستن تمهيدا لنقلهم الى الشمال السوري
وزير الطاقة الصهيوني: "إسرائيل" قد تقتل الرئيس السوري وتطيح بحكومته إذا استخدمت إيران الأراضي السورية لمهاجمتنا
نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: "اسرائيل" عاجزة عن اغتيال الرئيس الاسد
مصادر يمنية: أكثر من 66 مدنيا بين شهيد وجريح بغارتين لطائرات العدوان على حي التحرير في صنعاء
وزير الخارجية الفرنسي: ملتزمون بالإتفاق النووي الإيراني بغض النظر عن القرار الأميركي
وزير الخارجية الألماني: سنعمل كل ما بوسعنا لضمان بقاء الإتفاق النووي بعد الـ من 12 ايار / مايو الحالي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسلم رسميا الرئاسة لولاية رابعة من 6 سنوات
بوتين: المنعطفات التاريخية الحالية تتطلب اتخاذ قرارات تاريخية تحدد مستقبل الوطن
بوتين: سنعمل على تحقيق كل تطلعات الشعب الروسي وأمامنا تحديات سنواجهها
السيد نصرالله: هناك انتصار سياسي ومعنوي كبير لخيار المقاومة الذي يحمي سيادة البلد
منذ 22 mins
7 May، 2018
التعليقات
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السيد نصرالله: للتعاطي مع نتائج الإنتخابات بواقعية واستخلاص العبر والإنصراف نحو المزيد من العمل
السيد نصرالله: من يريد ان يكمل بالخطاب نفسه هدفه اعاقة اي تحسن في وضع البلد وبالتلي على الشعب اللبناني عدم السكوت على ذلك
السيد نصرالله: ادعو الجميع الى الهدوء واذا استمرت الخطابات نفسها قبل الانتخابات هذا يعني اننا نذهب بالبلد الى الحائط
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