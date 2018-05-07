اعلن مجلس الدوما الروسي اليوم الاثنين، أن المجلس سينظر في ترشيح دميتري مدفيديف، لرئاسة الحكومة في جلسة عامة يوم 8 أيار/مايو.

وذكر المكتب الصحفي لمجلس الدوما في بيان اليوم: “بعد اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ترشيح دميتري مدفيديف، لرئاسة الحكومة الروسية، اجتمع رئيس مجلس دوما فياتشيسلاف فولودين، في الدوما مع قادة جميع الكتل البرلمانية، حيث تمت مناقشة الإجراءات المتعلقة بالنظر في مسألة إعطاء الموافقة للرئيس الروسي لتعيين رئيس الحكومة في الجلسة العامة القادمة في 8 أيار/مايو”.

وفي وقت سابق، من اليوم الاثنين، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد مراسم تنصيبه رئيسا لروسيا لولاية رابعة، مجلس الدوما للنظر في مرشحه دميتري ميدفيديف، لرئاسة الوزراء، وحسب الدستور الروسي قدت الحكومة الحالية استقالتها مباشرة بعد مراسم تنصيب الرئيس الروسي.

وكان مدفيديف قد شغل منصب رئيس مجلس الوزراء طوال الفترة السابقة من تولي بوتين منصب الرئيس الروسي، أي ابتداءا من 8 أيار/ مايو 2012.

المصدر: سبوتنيك