أكّد المرشح الفائز عن لائحة الأمل والوفاء في بعلبك الهرمل إيهاب حمادة أنّ البقاعيين كانوا بالأمس على عهدهم بالانتماء إلى نهج المقاومة مشيرا الى اننا استطعنا ان نقول للعالم انكم لا يمكن ان تصيبونا بوهن. وقال حمادة: ما بعد (6 ايار) هو العمل ثم العمل لتطبيق ما دخلنا من اجله الندوة البرلمانية على مستوى المقاومة وحقوق الناس والانماء بمختلف المستويات

وراى النائب الوليد سكرية في مقابلة مع المنار ان التحولَ الذي حملتهُ الانتخاباتُ عكسَ حقيقةَ ارادةِ الناس. واضاف ان التوجه العام لأهالي منطقة بعلبك الهرمل تعبير كاسح لالتفاف هذا الشعب حول المقاومة. وشدد سكرية على ان ان مشهد اختطاف لبنان من قبل فريق معين وربطه بمشاريع خارجية قد تغير.

وبارك النائب المنتخب حسين جشي للبنانيين وجمهورِ المقاومة بالعرس الديموقراطي الذي شهدته الانتخابات النيابية يوم الاحد، وقال جشي للمنار: نبارك للوطن كله وشعبنا وجيشنا ومقاومتنا وامس كان عرسا لكل ابناء الوطن ونهنئ اهلنا بهذا الانتصار الانتخابي العظيم . واضاف ان اهلنا عبروا عن التزامهم مجددا بالخط المقاوم ونحن منتدبون من قبل اهلنا لنحمل همومهم.

وشكرت النائبة المنتخبة عناية عز الدين كلَّ من قدمَ صوتَه لها على لائحةِ الامل والوفاء واعدةً بان تكونَ على قدرِ المسؤوليةِ في البرلمان. وقالت للمنار ان هذا الانتصار ثبّت خيارات شعبنا والجنوبيين الاستراتيجية، مع سماحة الامام موسى الصدر والتي استمرت و جوهرت مع الثنائية الوطنية التي هي حماية وتعزيز معادلة الردع الجيش والشعب والمقاومة وايضا مسار التنمية ومعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

المصدر: قناة المنار