أفادت وكالة سانا بتجهيز 23 حافلة تقل مئات الإرهابيين وعائلاتهم وإخراجها من ريفي حماة الجنوبي وحمص الشمالي إلى نقطة التجميع قرب جسر مدينة الرستن تمهيدا لنقلها في وقت لاحق إلى شمال سورية. ودخل صباح اليوم عدد من الحافلات إلى مدينة الرستن لإخراج الدفعة الأولى من الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي إلى شمال سورية.

وأفادت سانا بأن عددا من الحافلات القادمة من حماة دخلت الطريق الدولي حماة – حمص باتجاه نقطة تجمعها في مدينة الرستن شمال مدينة حمص بنحو 20 كم لنقل الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية وعائلاتهم إلى جرابلس وإدلب تمهيدا لإعلان المنطقة خالية من الإرهاب.

وقبل البدء بعملية إخراجها من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي سلمت المجموعات الإرهابية 6 دبابات و 3 عربات “ب م ب” وعربتي شيلكا وأعدادا كبيرة من مدافع الهاون ومدافع أخرى متنوعة وكميات من القذائف الصاروخية والهاون بالتوازي مع انتهاء عناصر الهندسة وآليات الجيش من أعمال تمشيط وإزالة الحواجز المتنوعة التي وضعتها التنظيمات الإرهابية على الطريق الدولي حمص – حماة حيث بدأت ورشات الخدمات الفنية بأعمال إعادة تأهيل الطريق لوضعه في الخدمة العامة.

وتم في الأول من الشهر الجاري التوصل إلى اتفاق في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي يقضى بإخراج جميع الإرهابيين غير الراغبين بالتسوية مع عوائلهم الى جرابلس وإدلب بعد تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والعتاد والذخائر وتسوية أوضاع المسلحين الراغبين بالتسوية ودخول الجيش إلى المنطقة وعودة جميع مؤسسات ودوائر الدولة إليها إضافة إلى فتح الطريق الدولي حمص- حماة وتأمينه من قبل وحدات الجيش.

المصدر: وكالة سانا