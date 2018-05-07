يستقبل رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب الاثنين ممثلين عن نقابات عمال السكك الحديد للمرة الاولى مند بداية اضرابهم في خطوة تعتبرها الحكومة “يدا ممدودة لكنها حازمة” مشيرة الى انها تنوي مناقشة الديون من دون المس بالاصلاح.

وتبدأ المرحلة الثامنة من اضراب الشركة الوطنية للسكك الحديد الفرنسية في الساعة 18.00 ت غ وحتى صباح الخميس.

ويحتج عمال السكك الحديد منذ شهر على اصلاح للسكك الحديد يعتبرونه غير مفيد ووصمة عار. لكن الحكومة تشدد على الطابع “الذي لا غنى عنه” للاصلاح الذي أقر في منتصف نيسان/ابريل في القراءة الاولى في الجمعية الوطنية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية