النائب المنتخب الوليد سكرية: مشهد اختطاف لبنان من قبل فريق معين وربطه بمشاريع خارجية قد تغير – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2018 - 15:03
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عن الشأن الانتخابي اليوم الساعة 5:30 عصرا عبر شاشة المنار
رئيس مجلس النواب نبيه بري: المنتصر الأكبر هو من يريد أن يستفيد من الدروس التي أعطتها الإنتخابات
الرئيس بري: الطرح الطائفي والمذهبي لا يفيد والعيش المشترك هو الحاصل الإنتخابي الوحيد
الرئيس بري: يجب الإسراع في تأليف حكومة جديدة ووزارة المالية للطائفة الشيعية
الرئيس بري: هذه الإنتخابات هي درس لكل واحد منا ويجب أن يتكاتف الجميع
الرئيس بري: سأكون تماما كما كنت مع العهد
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يبارك لشعب المقاومة الوفي وللسيد نصر الله نتائج العملية الإنتخابية
النائب رعد: النتائج كانت متوقعة لمن يعرف وفاء هذا الشعب المعطاء الذي لم يخذل المقاومة ابدا
النائب رعد: كل ما حشد له الآخرون كان من حقهم وأهلنا هم الذين رسموا الأحجام في النهاية
النائب رعد: من الطبيعي أن يحظى تحالف حزب الله وحركة أمل بثقة الناس لأنه حمل همومهم
النائب رعد: التنوع الذي افرزته الانتخابات لم يسبق له مثيل ما يعطي حيوية للتشريع والمراقبة
وزير الداخلية: النسبة النهائية غير الرسمية للاقتراع في لبنان بلغت 49.20% والنسبة الأعلى للمشاركة بدائرة الشمال الثانية
نهاد المشنوق: لجان القيد الابتدائية بدأت بفرز أصوات الموظفين والمقترعين في الخارج قبل ان يتم إعلان النتائج النهائية
النتائج الأولية: فوز أمين شري ومحمد خواجة وعدنان طرابلسي وادغار طرابلسي في دائرة بيروت الثانية
النتائج الاولية للماكينة الانتخابية لحزب الله في بعبدا: الحصول على 4 من أصل 6 مقاعد وهي 2 شيعة و2 موارنة
النتائج الأولية لماكينة حزب الله الانتخابية: لائحتا الأمل والوفاء في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة تحرزان كامل المقاعد
النتائج الأولية في دائرتي صيدا وجزين تظهر فوز كل من أسامة سعد وبهية الحريري وابراهيم عازار وزياد أسود وسليم خوري
الماكينة الانتخابية لحزب الله: النسبة النهائية لعدد المقترعين سجلت 57% في بعلبك الهرمل و47.57% في زحلة
النتائج غير الرسمية للبقاع الغربي: فوز لائحة الغد الأفضل بـ3 مقاعد ولائحة المستقبل بـ3 مقاعد
النتائج الأولية للماكينة الانتخابية لتيار المردة: اللائحة المدعومة من التيار تحصل على 4 مقاعد في دائرة الشمال الثالثة
النتائج الأولية في طرابلس المنية الضنية: حصول لائحة العزم على 4 مقاعد و4 للمستقبل و3 للكرامة
الاحتفالات تعمّ مختلف المناطق اللبنانية تعبيرا عن الفرحة بنجاح لوائح الأمل والوفاء
الجيش السوري يسيطر على كتل أبنية جديدة شمال غرب الحجر الأسود بعد مواجهات مع تنظيم "داعش" الارهابي
دخول 40 حافلة الى ببيلا ويلدا وبيت سحم بريف دمشق لإخراج الدفعة الخامسة من المسلحين وعائلاتهم نحو الشمال
إخراج عشرات المسلحين وعائلاتهم من ريفي حماه الجنوبي وحمص الشمالي قرب جسر الرستن تمهيدا لنقلهم الى الشمال السوري
وزير الطاقة الصهيوني: "إسرائيل" قد تقتل الرئيس السوري وتطيح بحكومته إذا استخدمت إيران الأراضي السورية لمهاجمتنا
نائب رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني: "اسرائيل" عاجزة عن اغتيال الرئيس الاسد
مصادر يمنية: أكثر من 66 مدنيا بين شهيد وجريح بغارتين لطائرات العدوان على حي التحرير في صنعاء
وزير الخارجية الفرنسي: ملتزمون بالإتفاق النووي الإيراني بغض النظر عن القرار الأميركي
وزير الخارجية الألماني: سنعمل كل ما بوسعنا لضمان بقاء الإتفاق النووي بعد الـ من 12 ايار / مايو الحالي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسلم رسميا الرئاسة لولاية رابعة من 6 سنوات
بوتين: المنعطفات التاريخية الحالية تتطلب اتخاذ قرارات تاريخية تحدد مستقبل الوطن
بوتين: سنعمل على تحقيق كل تطلعات الشعب الروسي وأمامنا تحديات سنواجهها
النائب المنتخب الوليد سكرية: مشهد اختطاف لبنان من قبل فريق معين وربطه بمشاريع خارجية قد تغير
منذ 34 mins
7 May، 2018
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النائب المنتخب حسين جشي للمنار: اهلنا عبروا عن التزامهم مجددا بالخط المقاوم ونحن منتدبون من قبل اهلنا لنحمل همومهم
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