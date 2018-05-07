أدّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين، اليمين الدستورية خلال مراسم تنصيبه رئيساً لروسيا لفترة رئاسية جديدة، من ست سنوات. وقال بوتين وهو يضع يمينه على الدستور الروسي، “أقسم، أثناء ممارستي لسلطات رئيس الاتحاد الروسي، على احترام وحماية حقوق وحريات الإنسان والمواطن، واحترام وحماية دستور روسيا الاتحادية، والدفاع عن سيادة واستقلال وأمن وسلامة الدولة، وخدمة الشعب بأمانة”. وبعد إدلاء بوتين للقسم الدستوري، قام رئيس المحكمة الدستورية، فاليري زوركين، بتسليم بوتين رمز سلطة الدولة معلناً عن توليه المنصب. هذا وكانت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، قد أعلنت فوز فلاديمير بوتين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 18 آذار/ مارس الماضي، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 67.54 بالمئة، وحصل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين على نسبة 76.69 من أصوات الناخبين.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية