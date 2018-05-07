المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تزور سوتشي وتجري مباحثات مع بوتين يوم 18 أيار/مايو (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 7 2018 - 13:31
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث عن الشأن الانتخابي اليوم الساعة 5:30 عصرا عبر شاشة المنار
رئيس مجلس النواب نبيه بري: المنتصر الأكبر هو من يريد أن يستفيد من الدروس التي أعطتها الإنتخابات
الرئيس بري: الطرح الطائفي والمذهبي لا يفيد والعيش المشترك هو الحاصل الإنتخابي الوحيد
الرئيس بري: يجب الإسراع في تأليف حكومة جديدة ووزارة المالية للطائفة الشيعية
الرئيس بري: هذه الإنتخابات هي درس لكل واحد منا ويجب أن يتكاتف الجميع
الرئيس بري: سأكون تماما كما كنت مع العهد
وزير الداخلية: النسبة النهائية غير الرسمية للاقتراع في لبنان بلغت 49.20% والنسبة الأعلى للمشاركة بدائرة الشمال الثانية
نهاد المشنوق: لجان القيد الابتدائية بدأت بفرز أصوات الموظفين والمقترعين في الخارج قبل ان يتم إعلان النتائج النهائية
النتائج الاولية لماكينة حزب الله: نسبة الاقتراع في بيروت بلغت 40 % وتقدّم المرشح على لائحة وحدة بيروت أمين شرّي
النتائج الاولية للماكينة الانتخابية لحزب الله في بعبدا: الحصول على 4 من أصل 6 مقاعد وهي 2 شيعة و2 موارنة
النتائج الأولية لماكينة حزب الله الانتخابية: لائحتا الأمل والوفاء في دائرتي الجنوب الثانية والثالثة تحرزان كامل المقاعد
النتائج الأولية في دائرتي صيدا وجزين تظهر فوز كل من أسامة سعد وبهية الحريري وابراهيم عازار وزياد أسود وسليم خوري
الماكينة الانتخابية لحزب الله: النسبة النهائية لعدد المقترعين سجلت 57% في بعلبك الهرمل و47.57% في زحلة
النتائج غير الرسمية للبقاع الغربي: فوز لائحة الغد الأفضل بـ3 مقاعد ولائحة المستقبل بـ3 مقاعد
النتائج الأولية للماكينة الانتخابية لتيار المردة: اللائحة المدعومة من التيار تحصل على 4 مقاعد في دائرة الشمال الثالثة
النتائج الأولية في طرابلس المنية الضنية: حصول لائحة العزم على 4 مقاعد و4 للمستقبل و3 للكرامة
الاحتفالات تعمّ مختلف المناطق اللبنانية تعبيرا عن الفرحة بنجاح لوائح الأمل والوفاء
الجيش السوري يسيطر على كتل أبنية جديدة شمال غرب الحجر الأسود بعد مواجهات مع تنظيم "داعش" الارهابي
دخول 40 حافلة الى ببيلا ويلدا وبيت سحم بريف دمشق لإخراج الدفعة الخامسة من المسلحين وعائلاتهم نحو الشمال
إخراج عشرات المسلحين وعائلاتهم من ريفي حماه الجنوبي وحمص الشمالي قرب جسر الرستن تمهيدا لنقلهم الى الشمال السوري
مصادر يمنية: شهداء وجرحى مدنيون بغارتين للعدوان على مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتسلم رسميا الرئاسة لولاية رابعة من 6 سنوات
بوتين: المنعطفات التاريخية الحالية تتطلب اتخاذ قرارات تاريخية تحدد مستقبل الوطن
بوتين: سنعمل على تحقيق كل تطلعات الشعب الروسي وأمامنا تحديات سنواجهها
المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تزور سوتشي وتجري مباحثات مع بوتين يوم 18 أيار/مايو (سبوتنيك)
منذ 12 mins
7 May، 2018
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