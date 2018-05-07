تبنى تنظيم “داعش” الإرهابي مسؤولية اغتيال مرشح عراقي عن ائتلاف الوطنية للانتخابات النيابية المقبلة في محافظة نينوى، شمالي العراق. ونقلت “وكالة فرانس برس” الاثنين، أن “تنظيم داعش أعلن مسؤولية اغتيال المرشح فاروق الزرزور الجبوري، المرشح السني عن قائمة ائتلاف الوطنية، في محافظة نينوى”، موضحة أنه “قُتل بالرصاص أمام منزله في الموصل”. وكان إياد علاوي زعيم “ائتلاف الوطنية” نعى الجبوري في بيان، صباح الاثنين، مؤكدا أن اغتياله “لن يزيدنا إلا عزما وإصرارا على مواصلة مسيرة الإصلاح”. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في 12 أيار/مايو الجاري.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية