أكد الرئيس الايراني حسن روحاني الاثنين، ان امريكا ستندم على أي خطوة خاطئة تقوم بها. وقال روحاني الاثنين، في كلمة له في محافظة خراسان، ان “امريكا لديها اهداف متعددة، الاول هو تضعيف قدرة ايران، حيث كانت الحكومات الامريكية بعد انتصار الثورة الاسلامية تريد ان لا تصبح ايران قوة مقتدرة، فهي تسعى وراء هذا الامر سواء بقيت في الاتفاق النووي ام لم تبقى”. وأضاف “والثاني هو ان لا يكون لايران تأثير ونفوذ في المنطقة او تأثير محدود، فقضية ان نصبح بلداً صاحب تأثير في المنطقة لا يريح امريكا بالمطلق، ان امريكا لديها مجموعة من الاهداف ولكن الشعب الايراني سيقف في وجه تلك الاهداف بكل قوة، لذلك اذا ارادت امريكا ان لا يكون لايران تأثير في المنطقة وان لا تصبح مقتدرة فالشعب الايراني سيقف في وجه هذه الضغوط بجميع قدرته”.

وأضاف “هناك اليوم اتفاق عملنا به وهذا ما تقر به المنظمة الدولية للطاقة الذرية، فليس من المنطقي ما تقوله امريكا حول ان الاتفاق كان سيئاً بالنسبة لهم”، قائلا، “اتخذنا جميع الاجراءات اللازمة لمواجهة جميع الاحتمالات المتوقعة من قبل امريكا.” ونوه الرئيس الايراني الى أن الامريكيين “سيكونون الخاسر الرئيسي في هذا الامر”، قائلا، “لدينا خطتنا، واذا قامت امريكا بأي خطوة خاطئة، ستندم لاحقاً، وتدرك ان الذي قامت به كان خطأ استراتيجياً”.

المصدر: وكالة تسنيم الايرانية