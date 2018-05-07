استمرت حتى ساعة متأخرة عمليات فرز الأصوات في مراكز الإقتراع في غالبية الداوئر الإنتخابية في لبنان ومن ضمنها أصوات المغتربين والموظفين الإداريين.

النتائج شبه النهائية غير الرسمية في دائرة بيروت الثانية، أظهرت حصول حصلت لائحة وحدة بيروت المدعومة من حزب الله وحركة أمل وجمعية المشاريع والتيار الوطني الحر وشخصيات بيروتية على أربعة مقاعد، مقابل حصول لائحة تيار المستقبل على ستة مقاعد، فيما حصلت لائحة “لبنان حرزان” لفؤاد مخزومي على مقعد واحد. وأُفدنا بأنَّ النسبة الكبرى للأصوات التفضيلية حصدها مرشح حزب الله أمين شري وقاربت ستة وعشرين ألف صوت.

في بعلبك الهرمل، حقَّقت لائحة الأمل والوفاء فوزاً كاسحاً بعدما سجَّلت مراكز الإقتراع كثاقة في حضور الناخبين حاصدة ثمانية مقاعد.

وفي الجنوب حصدت لوائح الأمل والوفاء كامل المقاعد، فيما سُجل فوزٌ كبير في دائرة الجنوب الأولى (صيدا – جزين) للمرشحَين أسامة سعد وإيراهيم عازار.

وفي الشمال، اظهرت النتائج النهائية غير الرسمية في دائرة الشمال الثانية، فوز لائحة العزم المدعومة من الرئيس نجيب ميقاتي بأربعة مقاعد، وحصول لائحة الكرامة التي ترأسها فيصل كرامي على مقعدين لكرامي وجهاد الصمد، فيما مُنِيَ تيار المستقبل بهزيمة كبيرة بعدما احتفظ بخمسة مقاعد فقط.

في الشوف، أشارت المعلومات الواردة الى انَّ نتائج الفرز خلصت إلى فوز لائحة المصالحة في دائرة الشوف عاليه بتسعة مقاعد ولائحة ضمانة الجبل بثلاثة مقاعد.

وأشارت نتائج شبه نهائية في دائرة كسروان – الفتوح إلى فوز كل من نعمت افرام، وشوقي الدكاش، وفريد هيكل الخازن، وشامل روكز و روجيه عازار.

المصدر: قناة المنار