أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” أن لجنة القيد العليا في قصر العدل في بعلبك، تواصل عملية فرز الأصوات ومكننتها، وقد تم إدخال نتائج أقلام اقتراع قضاء الهرمل بعد إصلاح العطل الالكتروني الفني الذي طرأ على البرنامج، في حين تتولى لجنتان إعادة فرز نتائج قلم النبي شيت 408، وقلم بدنايل 168، بسبب عدم العثور على المحضرين العائدين للقلمين المذكورين داخل مغلفيهما، فيما البحث جار عن ثلاثة محاضر عائدة لكل من الأقلام الاتية: حي النبي انعام 142 في بعلبك، قصرنبا 17، وقلم بلدة حدث بعلبك 408.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام