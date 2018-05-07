بددت أسعار الذهب مكاسبها المبكرة لتنخفض يوم الاثنين مع تداول الدولار قرب أعلى مستوى فى أربعة أشهر، بما يحد من الإقبال على المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1311.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0816 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة لامس الذهب 1318.85 دولار وهو أعلى مستوى منذ 30 أبريل نيسان.

ونزل الذهب في العقود الآجلة بالولايات المتحدة تسليم يونيو حزيران 0.2 بالمئة الي 1312.60 دولار للأوقية.

كانت أسعار المعدن الأصفر لامست في وقت سابق أعلى مستوياتها في أسبوع، مستفيدة من تراجع طفيف للدولار مع تقييم المستثمرين لتأثير بيانات التوظيف الأمريكية المتباينة التي صدرت يوم الجمعة.

وتماسك الدولار ليجري تداوله قرب ذورته في 2018 في أواخر التعاملات الآسيوية، إذ لم يكن للبيانات تأثير يذكر في تقويض وجهة النظر التي تفترض قوة الاقتصاد الأمريكي.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 16.43 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 909.74 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 25 أبريل نيسان عند 918.70 دولار.

وزاد البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 976 دولارا للأوقية، بعد أن سجل في وقت سابق 978 دولارا وهو الأعلى منذ 27 أبريل نيسان.

المصدر: رويترز