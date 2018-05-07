دعا وزير الخارجية إبراهيم الجعفري الاثنين الأردن إلى تسهيل منح سمات الدخول وإجراءات الإقامة للعراقيين، فيما وجه رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي دعوة لرئيس الوزراء حيدر العبادي لزيارة الأردن. وقال مكتب الجعفري في بيان إن “وزير الخارجية العراقية إبراهيم الجعفري التقى رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي في العاصمة عمَّان”، مبيناً أن “الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، وأبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك”. وذكر الجعفري بحسب البيان، “لم يكن القضاء على عصابات داعش الإرهابية سهلاً لولا وحدة العراقيين، ومساندة الدول الشقيقة، والصديقة”، معتبراً أن “العلاقات بين بغداد وعمَّان تشهد تطوراً كبيراً حرصاً من البلدين على تفعيل المصالح المشتركة، ومواجهة المخاطر المشتركة”. وأضاف، “كان لكم دور في مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب، وننتظر منكم استمرار دعمكم في مجال إعادة إعمار البنى التحتية للمدن العراقية”، داعياً الجانب الأردني إلى “المزيد من التنسيق، وتسهيل منح سمات الدخول، وإجراءات الإقامة، والخدمات الأخرى للعراقيين المقيمين في الأردن”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، “لدينا الكثير من المشتركات مع العراق، وحريصون على تعزيز التعاون المشترك، وزيادة حجم التنسيق، والعمل على كلِّ ما من شأنه تفعيل المصالح بين البلدين”. وأبدى الملقي، “استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار العراق”، مؤكداً على “ضرورة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للعمل المشترك”. ووجه الملقي، “الدعوة لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لزيارة الأردن، وبحث القضايا التي تهم بغداد وعمان”. يشار إلى أن رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي زار العراق في شهر كانون الثاني من العام الماضي وبحث مع المسؤولين العراقيين العلاقات الثنائية بين البلدين وملفات عدة.

المصدر: موقع السومرية نيوز