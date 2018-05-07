أعلن الرئيس الكازاخساتاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة نور سلطان نزارباييف الإثنين، أن بلاده تعمل بشكل مستمر لزيادة الاستعداد القتالي لقواتها المسلحة وتعزيز قدرة الجيش. وقال الرئيس، مخاطباً المشاركين في العرض العسكري، “منذ حصولها على الاستقلال، تنتهج كازاخستان سياسة سلمية ومتسقة وثابتة، لكن الحقائق الجيوسياسية تؤكد ضرورة أن نكون على استعداد بشكل دائم”. وأكد نزارباييف، على أن الحكومة تقدم أقصى قدر من الدعم وتهتم بتعزيز قدرة الجيش ” على أساس منتظم يتم شراء الأسلحة الحديثة والتقنيات العسكرية، كما تم بنجاح إطلاق عدد من نماذج التقنيات العسكرية الهامة والمعدات، وتحديث نظام الإدارة العسكرية. هدفنا إنشاء جيش حديث قابل للتنقل محترف للغاية، ولدى كازاخستان من أجل ذلك الإمكانية والموارد المناسبة”.

وتابع قائلاً ” الجيش الكازاخستاني اليوم يقف بثبات للحفاظ على استقلال البلاد، يعزز بنجاح الأمن الجماعي في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وينفذ بشكل مناسب مهام حفظ السلامة الهامة تحت رعاية الأمم المتحدة”. هذا ويجري في قاعدة “اوتار” بمنطقة زامبيل جنوب كازاخستان عرضا عسكرياً بمناسبة يوم المدافع عن الوطن، الذي يصادف يوم 7 أيار/ مايو، اليوم الذي وقع فيه نزارباييف في عام 1992 مرسوم إنشاء القوات المسلحة الوطنية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية