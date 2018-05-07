أطلقت شركة فورد لصناعة السياراة تقنية جديدة تحمل اسم “فيل ذا فيو” أي “استشعار المنظر”، وهي نموذج أولي من زجاج ذكي للسيارة يسمح للركاب المكفوفين باستشعار المناظر الطبيعية التي يمرون بها أثناء ركوب السيارة والاستمتاع بها. وتتكون هذه التقنية من جهاز يتم تثبيته أعلى نافذة السيارة، وهو مجهز بكاميرا موجهة للخارج. وعند الضغط على مفتاح في الجهاز، تلتقط الكاميرا صورة للمنظر الخارجي، ثم تقوم بتحويلها إلى اللونين الأبيض والأسود.

وتتحول الظلال المختلفة للصورة إلى درجات متباينة من الذبذبات، بحيث يقوم الجهاز باستشعار حركة أصبع المستخدم على الزجاج، وعمل ذبذبات مختلفة أثناء مرور الأصبع على زجاج السيارة.وتسمح التقنية الجديدة أيضا بتقديم شرح صوتي للمشاهد التي تظهر خارج زجاج السيارة.

كما ذكر الموقع الإلكتروني “فيز دوت أورج” المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا أن الجهاز الجديد الذي صممته شركة فورد يمكنه اطلاق 255 درجة مختلفة من الذبذبات، فبعد التقاط الصورة بالكاميرا، يتم تحويلها إلى ظلال من اللون الرمادي، ويتم التعبير عن كل ظل من هذه الظلال بدرجة معينة من الذبذبة التي يمكن الشعور بها على زجاج السيارة.

أما فيما يتعلق بالشرح الصوتي، فمن الممكن توصيل الجهاز الجديد بالنظام الصوتي داخل السيارة، بحيث يستطيع المستخدم الاستماع إلى توضيح للصورة التي “يلمسها” بأطراف أصابعه على الزجاج.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتضح بعد موعد طرح التقنية الجديدة في الأسواق، أو ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء مزيد من الاختبارات على التقنية قبل طرحها ضمن الخيارات القياسية في سيارات فورد.

المصدر: dw.com