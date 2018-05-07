اصيب 82 شخصاً بجروح جراء هزة ارضية ضربت مناطق في محافظة ياسوج فجر الاثنين بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الايراني. واوضح أن “الهزة الأرضية ضربت مناطق كهكيلويه وبوير احمد وسي سخت في محافظة ياسوج [جنوب شرق] بقوة 4.8 درجة وادّت لاصابة 82 شخصاً”. وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن سكان هذه المناطق مازالوا خارج منازلهم تخوفاً من حدوث “هزات ارتدادية”. وهذه المرة الثانية التي تتعرض لها هذه المحافظة لهزة ارضية خلال هذا الشهر حيث حدثت هزة في 2 أيار/مايو بقوة 5.3 وادت لاصابة اكثر من مئة شخص .

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية