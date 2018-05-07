افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان النتائج الاولية للانتخابات النيابية اظهرت فوز كل من: بهية الحريري واسامة سعد في صيدا، إبراهيم عازار وزياد اسود وسليم خوري في جزين.

وكانت تواصلت عملية فرز الأصوات حتى فجر اليوم في قصر العدل صيدا ومع تقدم ساعات الليل، أظهرت النتائج فوز النائب الحريري والدكتور اسامة سعد، وعلى اثر ذلك انطلق مناصرو سعد في مسيرة سيارة جابت شوارع صيدا ابتهاجا واطلق الرصاص والمفرقعات النارية ابتهاجا بفوزه.

فيما احتفل مناصرو النائب الحريري في مجدليون بتقدمها ونيلها اعلى نسبة أصوات تفضيلية في المدينة.

الى ذلك، وثقت جمعية Lade لمراقبة الانتخابات في صور مغلفات الفرز الاولى خارج صناديق الاقتراع في مرآب المحامين في قصر العدل في صيدا خارج لجنة القيد، ولفتت الجمعية الى ان الصناديق تابعة لأحد الاقلام في قرى صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام