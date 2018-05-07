يتسلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين مقاليد ولايته الرابعة على رأس الكرملين والتي تستمر حتى سنة 2024 بعد أن أمضى 18 عاما في الحكم كرئيس ورئيس للوزراء، وبعد فوزه بنسبة 76.7% من أصوات المقترعين وهي الأعلى منذ وصوله الى الحكم.

فرض بوتين نفسه بصفته الرجل القوي في روسيا التي عزز مكانتها على الساحة الدولية رغم التوتر المتنامي مع القوى الغربية.

وأكد بوتين لدى التعبير عن شكره لمواطنيه بعد اعادة انتخابه أن هذا الانتصار يعني “الثقة والأمل” لدى شعب روسيا.

وتحدثت المعارضة ومنظمات غير حكومية عن تجاوزات وحشو صناديق اقتراع. فيما سبق حفل التنصيب تظاهرات مناهضة لبوتين السبت في انحاء عدة من روسيا تلبية لدعوة المعارض اليكسي نافالني الذي حرم من الترشيح بسبب قضية جنائية اتهم الكرملين بتلفيقها ضده.

وفرقت الشرطة المتظاهرين الذين تجمعوا دون ترخيص بالقوة في أغلب الأحيان وأوقفت أكثر من 1500 منهم بينهم نافالني الذي أخلي سبيله بعد ساعات.

وعشية تنصيب بوتين في 6 أيار/مايو 2012. شهدت ساحة بولوتنايا في موسكو مواجهات مع الشرطة وأوقف عدد كبير من المتظاهرين الذين أحيلوا للمحاكمة وسجنوا لفترات قصيرة.

أشاد بوتين خلال حملته الانتخابية بالقدرات الجديدة العسكرية الروسية متحدثا عن صواريخ “لا تقهر”. لكنه أكد بعد فوزه المظفر أنه سيعمل على خفض الانفاق العسكري في 2018 و2019 ونفى خوض سباق نحو التسلح.

وصف فلاديمير بوتين هذه الاتهامات بانها “كلام فارغ” وتحدثت الخارجية الروسية عن وقائع مختلقة.

بعد حفل التنصيب في القصر الكبير في الكرملين. سيبقى بوتين في الحكم حتى 2024.

عندها سيكون في الثانية والسبعين من عمره. ولدى سؤاله بعد فوزه عن احتمال ترشحه في نهاية هذه الولاية. قال “لا بد أنكم تمزحون! ماذا علي أن أفعل أن أبقى حتى يصبح عمري مئة سنة لا”.

ولا يتيح الدستور أكثر من ولايتين متتاليتين. الا اذا أدخلت تعديلات عليه.

ويقول الخبراء ان بوتين قد يستغل السنوات الست المقبلة لإعداد خليفة له وإن كان تحفظ حتى الآن عن أي إشارة إلى الشخص المحتمل.

وقال رئيس مركز أبحاث “مجموعة خبراء السياسة” في موسكو كونستانتين كالاتشيف”إنه متعب ويدرك أن عليه الرحيل وهو لا يزال في أوج قوته”. وأضاف ان “رحيله سيكون جميلا ومفاجئا للجميع”.

المصدر: سبوتنيك