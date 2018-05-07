قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط خلال مؤتمر صحافي عقده في بعقلين، بجانبه نجله المرشح الفائز تيمور، بحسب النتائج الأولية غير الرسمية: “هناك عدم توازن في التعاطي بأمور البلاد، وثمة سلطة فعلية وسلطة ملحقة”. وأضاف: “نحتفل الاسبوع المقبل في المختارة، وسنفرش ضريح كمال جنبلاط بالورود الحمراء”.

وأشار إلى أن “المصالحة انتصرت منذ عام 2001 مع البطريرك نصر الله صفير، ومعيبة هي الاصوات التي تشكك دائما بهذه المصالحة”، وقال: “إن الانتخابات جرت بنجاح كبير، ولا ينبغي أن نعبر عن فرحتنا بإطلاق النار. لن أعطي هذه الليلة الانطباع النهائي لأني لا أملك النتائج النهائية، ولكن النتائج مقبولة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام