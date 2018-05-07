اقفلت مداخل مدينة صور بالمسيرات السيارة والدراجات النارية احتفاء بفوز لائحة الامل والوفاء في دائرة صور الزهراني بكامل اعضائها السبعة على لائحة “معا نحو التغيير”.

وقد ملأت المفرقعات النارية سماء المدينة فيما رفعت مجسمات وصور للرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله واعلام الحركة والحزب والاعلام اللبنانية ورددت هتافات مؤيدة للرئيس بري والسيد نصر الله. وقد جابت المسيرات السيارة ترافقها الدراجات النارية سور صور ومداخلها كما اقيمت حلقات الدبكة وقرعت الطبول واطلقت السيارات العنان لابواقها احتفاء بالفوز.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام